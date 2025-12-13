رئیس سازمان زندان‌ها در دیدار با خانواده شهید فرهاد فلاحی از شهدای اوین، گفت: این شهدا برگزیدگان الهی هستند و شهادت آنان در مسیر تقدیر و مشیت خداوند رقم خورده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها شنبه ۲۲ آذر با حضور در منزل خانواده شهید فرهاد فلاحی، از شهدای گرانقدر بازداشتگاه اوین، با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

رئیس سازمان زندان‌ها در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر، گفت: این شهدا برگزیدگان الهی هستند و شهادت آنان در مسیر تقدیر و مشیت خداوند رقم خورده است. هرچه امروز از صلابت، اقتدار و ایستادگی نظام اسلامی در برابر دشمنان داریم، به برکت خون پاک شهداست.

محمدی با اشاره به جایگاه رفیع خانواده‌های شهدا، افزود: شما خانواده‌های معظم شهدا جزئی از خانواده بزرگ ما هستید و دیدار با شما از برنامه‌های مستمر و همیشگی سازمان زندان‌هاست. تکریم خانواده شهدا وظیفه‌ای همگانی و ادای دِینی در برابر ایثار و فداکاری شهدا است.

در پایان این دیدار، رئیس سازمان زندان‌ها با ابراز همدردی با خانواده شهید فلاحی، بر استمرار این‌گونه دیدار‌ها و پاسداشت مقام شامخ شهدا تأکید کرد.