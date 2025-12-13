به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی خراسان رضوی گفت: ماموران انتطامی کلانتری بالابند شهرستان فریمان در حین گشت زنی به یک خودروی سواری مظنون شدند و پس از متوقف کردن آن، از بازرسی این خودرو یک دستگاه فلزیاب به همراه متعلقات آن کشف و ضبط کردند.

سرهنگ علی باقری افزود: تاکنون در ارتباط با این پرونده، هفت نفر دستگیر شده‌اند.

او ادامه داد: متهمان با پرونده تشکیل شده برای رسیدگی به مراجع قضایی معرفی شدند.