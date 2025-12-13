به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ سرهنگ مجتبی نوریان گفت:مأموران کلانتری ۱۱ شهرستان دورود هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه خودروی سمند مشکوک و آن را متوقف کردند

فرمانده انتظامی دورود افزود:در بازرسی از خودروی توقیفی ۸۰۸ قلم کالای خوراکی و بهداشتی بدون مجوز به ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی دورود بیان کرد:در این زمینه یک نفر دستگیر و همراه پرونده برای سیر مراحل مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شهرستان شد.

سرهنگ توریان تأکید کرد: شهروندان هرگونه اطلاعات و اخبار در خصوص قاچاق کالا را به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.