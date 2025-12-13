پخش زنده
امروز: -
از تمدید مهلت المپیادهای علمی تا راهیابی مستند «گاهی عشق کافیست» به سینما حقیقت را در تازهترین رویدادهای علمی، فرهنگی استان ببینید.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مرحله استانی بیست و هفتمین جشنواره بین المللی قصه گویی ۲۳ آذر برگزار میشود.
دهها اثر برای رقابت به این رویداد فرهنگی ارسال شده است.
مهلت نام نویسی در المپیادهای علمی دانش آموزی تا ۲۲ آذر تمدید شد.
مرحله اول این آزمون پنجم تا دوازدهم بهمن برگزار میشود.
مستند «گاهی عشق کافی است» به کارگردانی الهام آقا لری و از تولیدات انجمن سینمای جوانان به بخش رقابتی نوزدهمین جشنواره سینما حقیقت راه یافت.
این مستند زندگی اولین زوج سندروم داون در ایران را روایت میکند.
جشنواره سینما حقیقت از دیروز آغاز شده و تا ۲۵ اذر ادامه دارد
برگزیدگان دهمین جشنواره رسانهای ابوذر دیماه معرفی میشوند.