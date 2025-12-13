به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حجت‌الاسلام اشکوریان مسئول تعلیم و تربیت بسیج شهرستان تنکابن گفت: امروز سی‌ودومین دوره مسابقات قرآن و عترت بسیج با حضور قرآن‌آموزان و علاقه‌مندان به قرآن در مسجد ولیعصر(عج) تنکابن آغاز شد.

وی افزود: در این دوره از مسابقات، ۵۵۳ نفر در سطح شهرستان ثبت‌نام کردند که پس از مراحل اولیه، ۳۷ نفر به مرحله نهایی راه پیدا کردند.

اشکوریان گفت: برگزاری چنین رویدادهایی علاوه بر ایجاد فضای رقابتی، زمینه‌ساز افزایش رفاقت میان قرآن‌آموزان و شناسایی ظرفیت‌های قرآنی در سطح شهرستان و حتی استان خواهد بود.

وی تأکید کرد که این مسابقات فرصتی ویژه برای شناسایی استعدادهای قرآنی در روستاها و مناطق دورافتاده نیز فراهم می‌کند.