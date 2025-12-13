به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از ستاد خبری جشنواره سینما حقیقت، این نشست با همکاری انجمن صنفی تهیه کنندگان سینمای مستند و انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند برگزار می شود، حامد شکیبانیا نماینده صنف تهیه کنندگان و پژمان مظاهری پور نماینده انجمن صنفی کارگردانان در این رویداد هستند.

دکتر مهدی شفیعی معاون توسعه منابع انسانی سازمان، دکتر سعیدی راد سرپرست امور فرهنگ، ورزش و گردشگری سازمان برنامه و بودجه، دکتر ضیاهاشمی در این نشست حضور دارند.

نوزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» با دبیری محمد حمیدی مقدم سه شنبه ۲۵ آذرماه در تالار وحدت به پایان می رسد.