مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان قزوین گفت: تا کنون دو فاز طرح بهسازی محور قدیم قزوین–رشت انجام شده است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، معیریپور، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان قزوین، با اشاره به اهمیت محورهای مواصلاتی بهعنوان شریانهای اصلی توسعه اقتصادی و تسهیل تردد شهروندان، اظهار داشت: محور قدیم قزوین–رشت که یکی از کریدورهای مهم ترانزیتی به شمال کشور محسوب میشود، سالها از نعمت آسفالت بیبهره بود، اما از سال گذشته مجوز بهسازی آن صادر شد.
وی افزود: سال گذشته ۲۵ کیلومتر و امسال نیز ۲۲ کیلومتر از این محور بهسازی شده و تاکنون دو فاز عمرانی به پایان رسیده است.
به گفته مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان، فاز سوم و چهارم نیز در شرایط مناسب جوی آغاز خواهد شد.
معیری پور همچنین به پروژههای آزادراهی اشاره کرد و گفت: در آزادراه قزوین–رشت قرارداد ۴۰۰ میلیارد تومانی تعریف شده که تاکنون ۴ کیلومتر آن اجرا شده و ادامه عملیات از ابتدای سال آینده پیگیری خواهد شد.
وی افزود: در آزادراههای قزوین–کرج و قزوین–زنجان نیز پروژههای فعال وجود دارد که در فصل بهار ادامه خواهند یافت.
معیریپور در خصوص راههای روستایی استان نیز گفت: با تأکید استاندار بر رسیدگی به وضعیت روستاها، امسال ۱۱۲ کیلومتر بهسازی و روکش آسفالت و ۳۷ کیلومتر ساخت و آسفالت راه روستایی انجام شده است که مجموعاً تا ابتدای آذرماه به ۱۵۰ کیلومتر رسیده است.
وی با اشاره به بارشهای اخیر برف در گردنههای قسطین لار، بهرامآباد و سلطانبلاغ گفت: با تلاش نیروهای راهداری هیچگونه انسداد یا تداخل ترافیکی در محورهای استان گزارش نشده است.