سامانه ابلاغ الکترونیک در زندان مرکزی کرمان افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز کرمان، با حضور رئیسکل دادگستری استان کرمان، دادستان کرمان، رییس کل محاکم عمومی و انقلاب کرمان، جمعی از معاونین قضایی دادگستری استان و مدیرکل زندانهای استان، سامانه ابلاغ الکترونیک در زندان مرکزی کرمان افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
این سامانه با هدف تسریع در فرآیند رسیدگیهای قضایی، کاهش اطاله دادرسی، صیانت از حقوق زندانیان و کاهش مراجعات و اعزامهای غیرضروری زندانیان به مراجع قضایی راهاندازی شده است.