معاون مهندسی و ساخت راه و شهرسازی استان یزد: آغاز اجرای طرح تعریض جاده یزد ـ مهریز به اخذ ماده ۲۳ منوط است که مسئولان کشوری قول مساعد داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، باشی زاده در ارتباط زنده با خبر ۲۰ شبکه یزد با اشاره به اینکه جاده یزد ـ مهریز از شلوغ‌ترین جاده‌های کشور به شمار می‌آید، گفت: در جلسه‌ای که تیرماه در استانداری برگزار شد، بررسی موضوع تعریض این جاده در دستورکار راه و شهرسازی یزد قرار گرفت.

وی افزود: مطالعه و برآورده این طرح به مدت سه ماه انجام گرفت و تقریبا هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای اجرای این طرح نیاز است. برای اخذ ماده ۲۳ با سازمان برنامه کشور جلساتی برگزار شد و قول مساعدی دادند و هفته آینده از این محور بازدید خواهند کرد تا طرح به سرانجام برسد.

معاون مهندسی و ساخت راه و شهرسازی استان ادامه داد: طرح تعریض پس از اخذ ماده ۲۳ و تامین اعتبار آغاز خواهد شد و قبل از آن کاری انجام نمی‌گیرد.