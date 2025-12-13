پخش زنده
امروز: -
نشریه آمریکایی نیوزویک نوشت:دونالد ترامپ هشدار جدیدی درباره استیضاح خود دریافت کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از نیویورک، نیوزویک اضافه کرد: «ال گرین» نماینده دموکرات ایالت تگزاس روز جمعه پس از آنکه نتوانست حمایت کافی برای پیشبرد طرح استیضاح رئیسجمهور آمریکا را به دست آورد، گفت که از تلاش خود عقبنشینی نخواهد کرد و بار دیگر این مسیر را دنبال میکند.
گرین در سخنرانی حدود ۳۵ دقیقهای خود در صحن مجلس نمایندگان، با تأکید بر اینکه «یک دموکرات آزاد و سرافراز» است، گفت شکست اخیر مانع او نخواهد شد و میلیونها آمریکایی با سیاستهای دولت کنونی مخالفاند. او تصریح کرد که طرح اخیر استیضاح، آخرین اقدام در این زمینه نخواهد بود.
این نماینده دموکرات در جریان سخنانش با اشاره نمادین به کراواتی با طرح پرچم آمریکا، آن را نشانه پایبندی خود به قانون اساسی و سوگند وفاداری دانست و گفت هرگز از ارزشهایی که این نماد نمایندگی میکند، عقبنشینی نخواهد کرد.
این گزارش مینویسد: در رأیگیری اخیر، ۲۳ دموکرات با طرح گرین مخالفت کردند و ۴۷ نفر نیز رأی «ممتنع» دادند، در حالی که ۲۱۴ نماینده جمهوریخواه به کنار گذاشتن این طرح رأی دادند. کنترل مجلس نمایندگان و سنا در اختیار جمهوریخواهان، باعث شده بسیاری از دموکراتها نسبت به پیشبرد دوباره استیضاح محتاط باشند.
نیوزویک یادآور شده است: دونالد ترامپ پیشتر دو بار در مجلس نمایندگان آمریکا استیضاح شد؛ نخست در سال ۲۰۱۹ بهدلیل پرونده اوکراین و بار دوم پس از حمله ششم ژانویه ۲۰۲۱ به کنگره، اما در هر دو مورد در سنا تبرئه شد.
در پایان گزارش نیوزویک آمده است: در حالی که جمهوریخواهان تلاش اخیر را «حاشیهسازی سیاسی» توصیف کردهاند، برخی از آنان هشدار دادهاند که در صورت تغییر موازنه قدرت در کنگره، دموکراتها ممکن است با جدیت بیشتری پرونده استیضاح ترامپ را دنبال کنند.