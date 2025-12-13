به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان به مناسبت گرامیداشت ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله و روز زن، به همت معاونت نیروی انسانی پلیس استان طی یک ویژه برنامه در مجتمع اندیشه از کارکنان خانم مجموعه انتظامی مرکز استان تجلیل و از این قشر خدوم به عنوان حامیان ارزش‌ها و مروجان سبک و زندگی حضرت فاطمه (س) یاد شد.

این آیین با سخنرانی رئیس عقیدتی سیاسی پلیس شهرستان کرمان در خصوص سبک زندگی اسلامی و ایرانی با محوریت نقش آفرینی زنان در امور خانه و جامعه، سخنرانی معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان، اجرای گروه سرود، نمایش چند برنامه تصویری، تجلیل از فرزندان خانواده‌های کارکنان، تجلیل از همکاران خانم، اجرای نمایش زنده و چند ویژه برنامه دیگر همراه بود.