رئیس کل دادگستری قم گفت: در پویش «به احترام حضرت معصومه (س)» ۴۹۶ فقره پرونده با دستیابی به سازش و توافق طرفین، به‌صورت مسالمت‌آمیز خاتمه یافت .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدکاظم موسوی با اشاره به برگزاری پویش «به احترام حضرت معصومه (س)» دراستان قم گفت: این پویش با الهام از سیره کریمه اهل‌بیت حضرت فاطمه معصومه (س) و به‌منظور ترویج فرهنگ صلح، دوستی و حل مسالمت‌آمیز اختلافات در راستای منویات مقام معظم رهبری و تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه برگزار شد.

وی با اشاره به آمار قابل توجه حاصل از این پویش، اضافه کرد: به یاری خداوند و شورا‌های حل اختلاف استان و همچنین استقبال بسیار خوب مردم، در مجموع ۴۹۶ فقره پرونده با دستیابی به سازش و توافق طرفین، به‌صورت مسالمت‌آمیز خاتمه یافت.

وی با اشاره به یکی از دستاورد‌های برجسته این پویش، گفت: در جریان این حرکت خداپسندانه، اقدام ارزشمند دیگری نیز به ثمر نشست، به‌طوری که با وساطت و پیگیری خستگی‌ناپذیر اعضای یکی از شورا‌های حل اختلاف، پرونده یکی از زندانیان که به مدت ۹ ماه در حبس به سر می‌برد، مورد بررسی مجدد قرار گرفت و در نهایت با حصول سازش میان ایشان و طرف دیگر اختلاف، وی آزاد شد.

موسوی با تاکید بر نقش محوری نهاد شورای حل اختلاف، خاطرنشان کرد: این نتایج مبارک، گویای تاثیر مثبت، کارآمدی و ضرورت تداوم فعالیت‌های نهاد مردمی و ارزشمند شورای حل اختلاف در کاهش مراجعات قضایی، کاستن از بار دادگاه‌ها و تحقق هرچه بیشتر عدالت ترمیمی با محوریت رضایت، گذشت و آشتی است؛ این رویکرد، علاوه بر تسریع در فصل خصومت، به تحکیم بنیان خانواده و انسجام اجتماعی کمک شایانی می‌کند.