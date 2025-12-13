\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646\u00a0 \u061b \u062f\u0631 \u06cc\u06a9 \u0633\u0627\u0644 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647\u060c \u06f3\u06f3 \u0642\u0637\u0639\u0647 \u0627\u0646\u0648\u0627\u0639 \u067e\u0631\u0646\u062f\u0647 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0637\u06cc \u0645\u0631\u0627\u062d\u0644 \u062f\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0648 \u0628\u0627\u0632\u067e\u0631\u0648\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u0637\u0628\u06cc\u0639\u062a \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062e\u0631\u0645\u062f\u0631\u0647 \u0631\u0647\u0627\u0633\u0627\u0632\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n