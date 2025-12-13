به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ"صادق نيک نفس"گفت: ماموران پليس آگاهي شهرستان انار با همکاري پليس امنيت اقتصادي استان از عبور يک تانکر حامل سوخت قاچاق از جاده اصلي اين شهرستان مطلع شدند.

وي افزود: در اين راستا با استقرار ماموران در اين محور تانکر مورد نظر حامل حدود 30 هزار ليتر گازوئيل فاقد مجوز حمل توقيف شد.

فرمانده انتظامي انار با اشاره به دستگيري يک متهم و معرفي وي به مراجع قضايي اظهار داشت: اين محموله غيرمجاز در صدد انتقال به حوزه هاي عرضه غيرقانوني بود که پيگيري هاي لازم براي شناسايي ساير افراد مرتبط در دست انجام است