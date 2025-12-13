به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، سرهنگ صادق نیک نفس گفت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان انار با همکاری پلیس امنیت اقتصادی استان از عبور یک تانکر حامل سوخت قاچاق از جاده اصلی این شهرستان مطلع شدند.

وی افزود: در این راستا با استقرار ماموران در این محور تانکر مورد نظر حامل حدود ۳۰ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز حمل توقیف شد.

فرمانده انتظامی انار با اشاره به دستگیری یک متهم و معرفی وی به مراجع قضایی اظهار داشت: این محموله غیرمجاز در صدد انتقال به حوزه‌های عرضه غیرقانونی بود که پیگیری‌های لازم برای شناسایی سایر افراد مرتبط در دست انجام است.