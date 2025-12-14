درخشش تیم لواشک پارنای شبستر در مسابقات سرکل کبدی
تیم لواشک پارنای شهرستان شبستر در مسابقات قهرمانی سرکل کبدی قهرمانی باشگاههای کشور و انتخابی تیم ملی کشور به مقام قهرمانی دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،مسابقات قهرمانی سرکل کبدی قهرمانی باشگاههای کشور و انتخابی تیم ملی با حضور تیمهای لواشک پارنای شبستر، لرستان، میهن کرمانشاه و آذربایجان شرقی به پایان رسید و بعداز انجام بازیهای تیمها تیم لواشک پارنای شبستر مقام اول را کسب کرد و تیم کرمانشاه مقام دوم رو بدست آورد و تیمهای لرستان و آذربایجان شرقی مقام سوم مشترک را به خود اختصاص دادند.
در مراسم اختتامیه این مسابقات قربانی معاون امور ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان، نادری معاون سیاسی، امنیتی فرمانداری شهرستان شبستر، بهرامی مسئول سرکل کبدی فدراسیون کبدی جمهوری اسلامی ایران، رئیس شورای اسلامی شهرستان و سایر مسولین کشوری و استانی حضور داشتند و مدالهای قهرمانی و کاپهای قهرمانی را اهدا کردند.
بازیکنان منتخب تیم ملی کشور به بازیهای آسیایی مالزی اعزام خواهند شد.