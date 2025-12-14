پخش زنده
خانه هلال روستای میانده با هدف گسترش آموزشها در شهرستان زرین دشت به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس شعبه جمعیت هلال احمر زرین دشت گفت: خانه هلال روستای میانده این شهرستان با هدف گسترش آموزشهای امدادی، افزایش تاب آوری جامعه محلی در برابر بحرانها و تقویت مشارکت مردمی در فعالیتهای داوطلبانه افتتاح شد.
عبدالرحیم رهنما افزود: خانههای هلال بهعنوان بازوان محلی جمعیت هلالاحمر، نقش موثری در توسعه آموزشهای همگانی و ایجاد شبکهای از نیروهای داوطلب و آموزش دیده در مناطق روستایی ایفا میکند.
رییس شعبه جمعیت هلال احمر زرین دشت بیان کرد: خانه هلال در برنامههای خود، آموزش تخصصی امداد و کمکهای اولیه، اجرای مانورهای آمادگی و برگزاری طرحهای داوطلبانه را پیشبینی کرده و بستری مناسب برای حضور مردم در فعالیتهای امدادی و بشردوستانه فراهم آورده است.