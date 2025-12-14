به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل مدیریت بحران مازندران با اشاره به فعال شدن سامانه بارشی و صدور هشدار سطح نارنجی در استان، نسبت به احتمال وقوع سیلاب‌های محلی هشدار داد.

حسینعلی محمدی گفت: طبق پیش‌بینی‌های هواشناسی، فعالیت این سامانه می‌تواند موجب بارش‌های شدید باران، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، کاهش دید، آب‌گرفتگی معابر، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و احتمال وقوع سیلاب‌های محلی شود.

وی از دستگاه‌های اجرایی و امدادی خواست در آماده‌باش کامل قرار گیرند و افزود: لازم است دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی در آماده‌باش کامل قرار گیرند.

محمدی خطاب به شهروندان تأکید کرد: پرهیز از تردد غیرضروری در محورهای کوهستانی استان ضروری است و باید از توقف و اسکان در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد رانش زمین خودداری شود.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران همچنین بر پاک‌سازی دهانه پل‌ها و کانال‌ها توسط شهرداری‌ها و ایمن‌سازی تجهیزات توسط کشاورزان تأکید و خاطرنشان کرد: رعایت هشدارها و همکاری مردم نقش مهمی در پیشگیری از خسارات احتمالی خواهد داشت.

این سامانه بارشی به‌ویژه مناطق غربی و مرکزی استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.