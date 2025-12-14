امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

از معلولیت تا کارآفرینی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۳- ۰۹:۲۱
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
هدر رفتن آب در تصفیه آب خانگی
هدر رفتن آب در تصفیه آب خانگی
۱۴۰۴-۰۹-۲۰
علل افزایش قیمت طلا در بازار
علل افزایش قیمت طلا در بازار
۱۴۰۴-۰۹-۲۲
جشن نجات ۱۰ هزار جان با سلول‌های بنیادی
جشن نجات ۱۰ هزار جان با سلول‌های بنیادی
۱۴۰۴-۰۹-۲۰
بسته فرهنگ و هنر ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
بسته فرهنگ و هنر ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
۱۴۰۴-۰۹-۲۰
خبرهای مرتبط

گشایش نمایشگاه مهر مادری از دست ساخته‌های معلولان بهزیستی

تجلیل از افراد دارای معلولیت شاخص و مدال آور

برچسب ها: کارآفرینی ، معلولان
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 