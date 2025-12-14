فرماندار باروق با اشاره به تشدید بارش برف و وقوع کولاک در محور سرچم، از رانندگان خواست تا اطلاع ثانوی از تردد در این مسیر خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مریم مسرت افزود: جاده سرچم در محدوده میاندوآب ـ میانه به‌دلیل شرایط نامساعد جوی، به‌ویژه در بخش‌های در حال احداث، ایمنی لازم برای عبور و مرور را ندارد. بخش قابل توجهی از این مسیر هنوز تکمیل نشده و به‌صورت کارگاهی است که تردد در فصل زمستان را با خطر جدی همراه می‌کند.

او اضافه کرد: از مجموع مسیر ۱۲۰ کیلومتری جاده سرچم، بیش از ۷۰ کیلومتر در محدوده آذربایجان‌غربی قرار دارد که تنها ۳۶ کیلومتر آن به بهره‌برداری رسیده و به اداره راهداری تحویل شده است. مابقی مسیر به دلیل کولاک شدید و بارش برف عملاً غیرقابل تردد است.

فرماندار باروق با تأکید بر محدود بودن خدمات امدادی در این محور گفت: هرچند برخی از اهالی روستا‌های منطقه به‌صورت محدود از بخش‌هایی از این جاده استفاده می‌کنند، اما در صورت گرفتار شدن خودروها، امکان امدادرسانی وجود نخواهد داشت.

مسرت همچنین با اشاره به شرایط نامساعد جوی در استان همجوار افزود: طبق گزارش فرمانداری شهرستان چاراویماق در آذربایجان شرقی، شدت کولاک در آن محدوده نیز بسیار بالاست و خدمات‌رسانی به خودرو‌های گرفتار شده با دشواری جدی همراه است.

محور میاندوآب ـ میانه معروف به جاده سرچم با هدف کاهش فاصله جنوب آذربایجان‌غربی تا پایتخت و اتصال به آزادراه پیامبر اعظم (ص)، بیش از سه دهه پیش آغاز شده، اما همچنان به بهره‌برداری کامل نرسیده است.