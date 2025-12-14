پخش زنده
کارگردان مستند «آگیرا»، از پذیرش این اثر در بخش ملی و بینالملل جشنواره «سینما حقیقت» خبر داد؛ مستندی که روایتگر زندگی جوانی است که پس از ۲۰ سال، با حقیقت تلخ ربوده شدنش در نوزادی روبهرو میشود.
محمد صادق اسماعیلی، کارگردان مستند «آگیرا»، در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: مستند «آگیرا» امسال در هر دو بخش ملی و بینالملل جشنواره «سینما حقیقت» پذیرفته شده است و قصه آن درباره پسری به نام علی است که در حاشیه شهر کرمان زندگی میکند.
وی افزود: علی اکنون ۲۰ ساله است، اما زمانی که تنها یک روز از تولدش گذشته بود، توسط دو زن و یک مرد از بیمارستان ربوده میشود. این جوان پس از گذشت دو دهه متوجه میشود افرادی که تا آن زمان خود را خانوادهاش معرفی میکردند، در واقع ربایندگان او بودهاند و فیلم از همین نقطه آغاز میشود.
اسماعیلی با اشاره به محور اصلی روایت مستند گفت: جستوجوی علی برای کشف هویت واقعیاش، بستر اصلی روایت «آگیرا» را شکل میدهد. او در این خانواده با رنجهای فراوانی روبهرو بوده؛ بهگونهای که طی ۲۰ سال از جامعه پنهان نگه داشته شده، به مدرسه نرفته، شناسنامهای برایش گرفته نشده و انواع آزارها را تجربه کرده است.
کارگردان «آگیرا» ادامه داد: با این حال، در دل همین خانواده، مادری وجود دارد که نقش مادرخوانده علی را ایفا کرده، او را بزرگ کرده و علاقه عمیقی به او دارد. این تناقض، یکی از چالشهای اصلی فیلم است.
وی با تأکید بر رویکرد محتوایی اثر گفت: وقتی از بحران هویت صحبت میکنیم، بدیهیترین پرسش این است که پدر و مادر واقعی چه کسانی هستند، اما ماهیت سینما در به چالش کشیدن بدیهیات است. تلاش ما این بوده که مخاطب را وادار به فکر کردن کنیم و نگاهی تازه به مفهوم خانواده، مادر و هویت ارائه دهیم.
اسماعیلی در پایان خاطرنشان کرد: بار معنایی «آگیرا» این است که مخاطب پس از مواجهه با این فیلم، احترام بیشتری برای مادر، خانواده و مفهوم داشتن خانواده قائل شود.