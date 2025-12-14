پویش یلدای مهربانی در کمک به نیازمندان و خانواده‌های تحت حمایت این نهاد در استان زنجان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل کمیته امداد استان زنجان گفت: پویش یلدای مهربانی در کمک به نیازمندان و خانواده‌های تحت حمایت این نهاد آغاز شد.

روشن سرشت با اشاره به اینکه در چند روز باقی مانده به شب یلدا «پویش یلدای مهربانی» در سراسر کشور کلید خورده است، اظهار کرد: در استان زنجان نیز ۱۸۲ مرکز نیکوکاری آماده دریافت کمک‌های مردمی در قالب این پویش هستند.

وی گفت: خیران و مردم نیکوکار در سطح استان زنجان می‌توانند کمک‌های نقدی و غیرنقدی اعم از میوه، شیرینی، بسته معیشتی را از طریق مراکز نیکوکاری و ادارات کمیته امداد در سراسر استان به دست خانواده‌های نیازمند برسانند.

روشن سرشت افزود: مردمی سازی مدیریت خیر و انفاق از برنامه‌های اولویت‌دار کمیته امداد بوده و با همین رویکرد تلاش می‌شود زمینه مشارکت بیشتر خیران در برنامه‌های اجرایی این نهاد با اجرای طرح‌های خیرخواهانه و داوطلبانه تقویت شود.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان با اشاره به اینکه شماره آنی پرداخت در این پویش *۸۸۷۷*۰۲۴# است، گفت: همچنین شماره کارت مجازی ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۴۲۰ است.

وی افزود: تلاش می‌شود کمک‌های نقدیر و غیرنقدی خیرین قبل از شب یلدا به دست مددجویان برسد.