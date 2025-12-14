کیان‌فر در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با بیان اینکه خبر درگذشت کامران فانی برای اهل فرهنگ و کسانی که با کتاب و کتابداری سروکار دارند، خبری ناگوار بود، گفت: «کامران فانی درگذشت؛ اما فانی نبود؛ او به سبب آنچه انجام داده، ماندگار است و پایدار خواهد بود.

این استاد تاریخ با اشاره به فعالیت‌های کامران فانی گفت: می‌توان کارهای بسیار ارزنده او را در سه یا چهار حوزه تقسیم‌بندی کرد؛ نخست، آثاری که ترجمه کرده است؛ دوم، آنچه تألیف کرده؛ سوم، فعالیت‌های او در حوزه کتابداری و چهارم، کارهای ارزشمندی که در زمینه دایره‌المعارف انجام داده است و اگر بخواهم درباره هر یک از این حوزه‌ها به‌تفصیل سخن بگویم، بحث به درازا خواهد کشید.

کیان‌فر درباره‌ آثار ترجمه‌ای کامران فانی گفت: آثار ترجمه‌ای که از ایشون به جای مانده هم از نظر نثر روان فارسی که از کلمات فرنگی استفاده نکرده و هم از نظر موضوعی که برای ترجمه انتخاب کرده اهمیت دارد؛ از نمونه آثار ترجمه‌ای او می‌توان به خطابه پوشکین، زرتشت، سیاست‌مدار یا جادوگر، آدم‌های ماشینی: روبات‌ها، موش‌و‌گربه و مرغ دریایی اشاره کرد.

او با اشاره به فعالیت‌های فانی در حوزه‌ کتابداری افزود: کامران فانی سال‌ها در مرکز خدمات کتابداری و سپس در کتابخانه ملی فعالیت داشت و کارهای ارزنده‌ای انجام داد. یکی از مهم‌ترین اقدامات او، گسترش رده‌بندی‌های کتابداری به‌ویژه در حوزه تاریخ ایران، تاریخ اسلام و فلسفه اسلامی بود‌؛ چرا که رده‌بندی‌های موجود پاسخگوی گستره تاریخ ایران و اسلام نبود.

این نویسنده و استاد تاریخ ایران ادامه داد:‌ فانی در زمینه سرعنوان‌های موضوعی نیز کارهای بسیار مهمی انجام داد. انتخاب دقیق موضوع و واژه برای کتاب‌ها در کتابداری اهمیت زیادی دارد و او در این حوزه نقش مؤثری ایفا کرد.

به گفته این استاد تاریخ، یکی دیگر از حوزه‌های مهم فعالیت کامران فانی، مشارکت و سرپرستی دایره‌المعارف‌ها بود؛ او در تألیف دایره‌المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی نقش اساسی داشت، یکی از سه سرپرست دایره‌المعارف تشیع بود که تاکنون ۱۵ جلد از آن منتشر شده. همچنین سرپرستی دایره‌المعارف دموکراسی در سه جلد و نیز دایره‌المعارف دانش‌گستر در ۱۸ جلد را بر عهده داشت. افزون بر این، سرپرستی دانشنامه کودکان و نوجوانان نیز از دیگر فعالیت‌های او بود.

جمشید کیان‌فر در پایان با اشاره به خاطره‌ای از جوانی کامران فانی گفت: او در جوانی پولی را که برای خرید کفش گرفته بود، صرف خرید سه جلد فهرست کتاب‌های منتشرشده در ایران کرد و آنها را از ابتدا تا انتها خواند. این خاطره به‌خوبی نشان‌دهنده عشق و علاقه او به کتاب و کتابداری است.‌

کامران فانی، چهره ماندگار کتابداری و دانشنامه‌نگاری ایران، پژوهشگر برجسته، کتابدار نام‌آشنا و از چهره‌های اثرگذار فرهنگ مکتوب ایران بود. استاد فانی، زادهٔ ۲۶ فروردین ۱۳۲۳ بود و در پی دوره‌ای بیماری، ۲۲ آذر ۱۴۰۴ جان به جان‌آفرین سپرد. وی ۱۴ مهرماه ۱۳۸۲ به عضویت پیوستهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی درآمد.

