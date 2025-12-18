رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری زنجان اعلام کرد: طرح «مدارس بدون پسماند» امسال در ۵۰ مدرسه ابتدایی زنجان اجرا می‌شود و آموزش‌های حضوری مدیریت پسماند در سطح محلات نیز ادامه دارد.

سحر حدیدیان با تأکید بر ضرورت آموزش‌های محیط‌زیستی گفت: مدیریت پسماند بدون پیوست فرهنگی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد و آموزش شهروندان، پایه اصلی مدیریت پایدار پسماند است.

وی با اشاره به اجرای این طرح در سال گذشته افزود: «مدارس بدون پسماند» سال قبل با همکاری دانشگاه زنجان در ۳۴ مدرسه اجرا شد و امسال با پوشش گسترده‌تر ادامه یافته است. هدف اصلی، افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی کودکان و انتقال مفاهیم زیست‌محیطی به خانواده‌هاست.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری زنجان از اجرای آموزش‌های چهره‌به‌چهره در محلات و مجتمع‌های مسکونی خبر داد و گفت: تاکنون ۹ مجتمع و ۱۵ محله منتخب تحت پوشش آموزش‌های حضوری قرار گرفته‌اند.

حدیدیان همچنین از تولید محتواهای آموزشی برای فضای مجازی خبر داد و افزود: موشن‌گرافیک، انیمیشن، رادیو پسماند و کلیپ‌های آموزشی با هدف افزایش آگاهی عمومی تولید شده است.

وی در پایان از معرفی شخصیت گرافیکی «پاکان» به‌عنوان نماد مدیریت پسماند زنجان یاد کرد و گفت: این نماد برای ساده‌سازی مفاهیم آموزشی ویژه کودکان و نوجوانان در برنامه‌های اطلاع‌رسانی شهری استفاده خواهد شد.