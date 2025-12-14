پخش زنده
«یوهانا [..]ونگوگ» در شهرکرد به روی صحنه میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، فراز مهدیان دهکردی در تازهترین تجربه خود با ترکیب تئاتر مستند و lecture performance، به بازخوانی چهرهای خاموش از تاریخ هنر غرب میپردازد.
نمایش «یوهانا […]ونگوگ» ماجرای بازگشت یک زن به خاطرات هنرمندی است که نبوغ، درد و عشق را در تابلوهایش جا گذاشت.
این اثر، به کارگردانی فراز مهدیان دهکردی، از ۲۲ تا ۲۸ آذر در تماشاخانه مهر شهرکرد اجرا میشود.
نویسنده و کارگردان اثر درباره ویژگیهای این نمایش گفت: تئاتر یوهانا […]ونگوگ نگاهی تازه به زندگی و شخصیت ونسان ونگوگ دارد و در قالب یک تکگویی که در ابتدا ساختار «lecture performance» به خود میگیرد، روایت میشود. این اثر با رویکردی مستند و تحلیلی، زندگی «یوهانا ونگوگ»، زن برادر ونسان را که در روزهای پایانی عمرش به بازخوانی خاطرات میپردازد، روایت میکند و از همین منظر، روایتهای تاریخی از ونسان را به چالش میکشد.
مهدیان که نسخه نخست این نمایش را در پنجمین جشنواره تئاتر تک استان ارائه کرده، هدف خود را «معرفی استعدادهای تازه در بستر خلاقیتهای اجرایی» عنوان کرد و افزود: در این اثر خانم شیما بیگی به عنوان یک چهره تازهنفس در ژانر تئاتر مستند پستمدرن هنرنمایی میکند. همچنین حضور طراحان و همراهی مؤثر خانم اکبرپور در شکلگیری بیان خلاق اثر نقش مهمی داشته است.
کارگردان درباره روند پژوهش نمایش هم گفت: پس از خواندن نامههای ونسان ونگوگ به برادرش، سوالات فراوانی برایم ایجاد شد. در مورد بسیاری از جزئیات پرسش داشتم و بعد متوجه شدم از زنِ برادرِ ونسان نیز نامههایی موجود است که در فارسی ترجمه نشدهاند. به کمک دوستی در کشور بلژیک به ebook آن نامهها دسترسی پیدا کردم. با خواندن آنها و بررسی تمام مستندات، و همچنین ارتباطی که در طول مسیر با امیربهاور اکبرپور و کشفهای مختلفمان برقرار بود، ایدهی اولیهی نمایش به ذهنم رسید.
وی یاد آور شد: در میانهی اجراهای قبلیام، شستن، شیما بیگی از ترسیم نقاشی «شبهای پرستاره» بر چند دیوار از جمله دیوار اتاق خودش و دیوار حیاط سالن نمایش امیرکبیر (آموزشگاه آرام) برایم خاطره گفت و همانجا مصمم شدم که ایدهی خودم را عملی کنم.
در این نمایش، شیما بیگی و بهارک اکبرپور ایفای نقش میکنند و گروه اجرایی شامل امیربهاور اکبرپور دهکردی (دراماتورژ)، بهزاد صفار (طراح صحنه)، عادل محمدیان (طراح نور و ایدهپرداز جلوههای دیجیتال)، مهرداد حبیبیان (موسیقی و طراحی آرایههای صوتی)، بهنام سمیعپور (طراح و ساخت ویدئو)، پرناز مهدیان (طراح لباس) و آمنه عباسی (دوخت و آمادهسازی لباس) است.
همچنین فرخنده جعفریان بهعنوان مدیر تولید، بیژن کریمی دستیار کارگردان، استاد عبدالرحیم مهدیان مدیر صحنه، محمد فدایی طراح پوستر و بروشور و نوشین فرهادی سازنده عروسک این اثر نمایشی را یاری کردهاند. بخش تبلیغات و روابط عمومی توسط رضا طهماسبی مدیریت میشود.
تماشاگران میتوانند این نمایش را از ۲۲ تا ۲۸ آذرماه، هر شب ساعت ۱۹:۳۰ در تماشاخانه مهر شهرکرد واقع در میرآباد غربی، چهارراه ابوریحان تماشا کنند.