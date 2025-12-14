پخش زنده
درحالیکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ادعا کرده بود تایلند و کامبوج با آتشبس موافقت کردهاند. وزارت امور خارجه تایلند در واکنش به این ادعا اعلام کرد: «پاسخ منفی است.»
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ «آنوتین چارنویراکول» نخست وزیر تایلند، در شبکههای اجتماعی اعلام کرد: تایلند عملیات نظامی را تا زمانی که مطمئن شود خاک و مردمش دیگر با آسیب یا تهدیدی مواجه نیستند، ادامه خواهد داد. سخنگوی وزارت دفاع تایلند هم در سخنانی اظهار داشت: حملات نظامی کامبوج به تایلند عصر روز جمعه تا صبح روز شنبه ادامه داشته است.
روز جمعه ترامپ با انتشار مطلبی در رسانههای اجتماعی گفته بود، با آنوتین چارنویراکول و «هون مانه» نخست وزیران تایلند و کامبوج صحبت کرده و دو رهبر با آتشبس از همان شب و از سرگیری اجرای توافق صلحی که قبلاً بین دو کشور حاصل شده بود، موافقت کردهاند.
با این حال، وزارت دفاع کامبوج روز شنبه با صدور بیانیهای مدعی شد تایلند صبح همان روز دو فروند جنگنده اف-۱۶ را درمرز با این کشور مستقر کرده و هفت بمب در خاک کامبوج انداخته و به هتلها و پلهای محلی آسیب رسانده است.
تایلند هنوز به این سخنان واکنشی نشان نداده است.