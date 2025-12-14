نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: مساجد باید به پایگاه اصلی فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی تبدیل شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان: مساجد باید به پایگاه اصلی فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی تبدیل شوند.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: بازگشت به مسجد و تقویت این پایگاه‌های مردمی، راهکار مؤثر در حل مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی، در سیزدهمین نشست همفکری و هم‌اندیشی «جهاد گران تبیین» بر ضرورت حمایت از دولت و همدلی میان مجموعه‌های انقلابی تأکید کرد.

وی با اشاره به توصیه رهبر معظم انقلاب مبنی بر پشتیبانی از دولت اظهار داشت: در شرایط فعلی، همه گروه‌ها و اقشار جامعه باید با نگاه منصفانه و همراهی، دولت را در مسیر خدمت‌رسانی یاری کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان افزود: بسیاری از نهادهای فرهنگی، انقلابی و مردمی امروز در مسیر تبیین و حمایت از دولت فعال‌اند، اما همچنان باید این فعالیت‌ها تقویت شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی با تأکید بر اهمیت نقش مساجد گفت: مسجد پناهگاه و محور ارتباط مردم در محلات است و باید به کانون اصلی فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی تبدیل شود.

وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور در نشست اخیر ائمه جمعه کشور درباره مسجد‌محوری خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب نیز این مسیر را راهی مؤثر برای حل مسائل فرهنگی جامعه دانسته‌اند و باید این رویکرد در سطح استان‌ها عملیاتی شود.