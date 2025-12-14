پخش زنده
امروز: -
جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری کشور با اتخاذ تصمیماتی مهم در حوزه تامین مسکن تعاونیها، صیانت از بافتهای تاریخی و جلوگیری از گسترش بیرویه ساختوساز در تهران همراه بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در پانزدهمین جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، الحاق اراضی دولتی طاهرآباد به محدوده شهر بومهن برای تأمین اراضی معوض برخی تعاونیهای مسکن به تصویب رسید.
غلامرضا کاظمیان، دبیر شورا، اعلام کرد این تصمیم در راستای ساماندهی تعاونیهای ۳۳گانه و بدون ایجاد بارگذاری جمعیتی جدید اتخاذ شده است.
بر اساس مصوبه شورا، تعاونیها موظفاند ظرف یک سال مراحل قانونی دریافت اراضی معوض را طی کنند.
وی با تأکید بر محدودیتهای منابع آب و انرژی در مجموعه شهری تهران، هرگونه توسعه جدید جمعیتی را غیرقابلپذیرش دانست.
در ادامه این جلسه، طرح ویژه حفاظت و احیای بافت تاریخی ـ فرهنگی شهر نایین نیز به تصویب رسید.
این طرح با هدف صیانت از یکی از شاخصترین بافتهای تاریخی مرکز ایران و ارتقای کیفیت سکونت در آن تدوین شده است.
تأمین خدمات عمومی، مرمت بناها، احیای بازار تاریخی و رعایت حقوق شهروندان از محورهای اصلی این طرح به شمار میرود.
اعضای شورا همچنین بر ضرورت ثبت بافت تاریخی نایین در فهرست میراث جهانی تأکید کردند.
در بخش دیگری از جلسه، طرح موضعی محلههای اوین و درکه در منطقه یک تهران تأیید شد.
این طرح بر حفظ باغات، بافت سبز و هویت محلهای این محدودهها تمرکز دارد.
همچنین الزامات پدافند غیرعامل و رعایت حریم رودخانه درکه در آن لحاظ شده است.
شورایعالی شهرسازی با تغییر کاربری ۳۰ هکتار از اراضی موسوم به شرکت بادران به مسکونی مخالفت کرد.
این اراضی به دلیل برخورداری از پوشش انبوه درختان، بخشی از سرمایه زیستی تهران تشخیص داده شد.
بر همین اساس، مقرر شد طرحی جدید با غلبه کاربری فرهنگی و حفظ کامل درختان تهیه شود.
این تصمیمات در مجموع نشاندهنده رویکرد شورا به توسعه متوازن، حفاظت از محیطزیست و صیانت از میراث شهری کشور است.