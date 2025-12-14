به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رساء ایزدی معاون بهره‌برداری از سامانه‌های حمل ونقل و محدوده‌های ترافیکی سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران با اعلام این خبر، از شهروندان خواست تا حد امکان برای انجام سفر‌های روزانه خود از ناوگان حمل ونقل عمومی استفاده کنند و در صورت ضرورت تردد با خودروی شخصی، حتماً نسبت به رزرو طرح ترافیک اقدام کنند.

وی با بیان اینکه رزرو طرح ترافیک از افزایش هزینه‌های شهروندان جلوگیری می‌کند، افزود: ورود بدون رزرو به محدوده‌های ترافیکی، موجب افزایش عوارض تا ۲ برابر شده و علاوه بر تحمیل هزینه بیشتر به شهروندان، مشکلاتی را برای مدیریت شهری ایجاد می‌کند.