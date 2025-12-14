پخش زنده
امروز: -
مسئولان اوقاف و امور خیریه و میراث فرهنگی استان یزد، از آمادگی برای مرمت این بنای قرن هشتمی در قالب مشارکت دستگاهها و با استفاده از اعتبارات ملی خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، معاون ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان یزد گفت:مسجد جامع تاریخی مهریز بهعنوان قدیمیترین بخش یک مجموعه مذهبیـتاریخی شامل امامزاده، حسینیه، حمام و آبانبار، مربوط به قرن هشتم هجری و دوره آلمظفر است که در سال ۱۳۷۸ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و همهساله میزبان گردشگران داخلی و خارجی است.
فلاحتی با اشاره به ایجاد ترکهایی در دیوارههای این مسجد، گفت: این مجموعه یک بنای موقوفه است که تولیت آن با ادارهکل اوقاف و امور خیریه است، اما بر اساس قانون، مرمت آثار ثبت ملی با اعتبارات میراث فرهنگی انجام میشود.
وی افزود: ادارهکل میراث فرهنگی در سال ۱۳۹۰ مرمت پشتبام مسجد را انجام داده و در سایر بخشهای مجموعه از جمله حسینیه، اقدامات مرمتی بهصورت مشارکتی با ادارهکل اوقاف صورت گرفته است. در موضوع مسجد جامع نیز در صورت همکاری هیئت امنای مسجد، میراث فرهنگی آمادگی کامل برای اجرای عملیات مرمت را دارد.
معاون میراث فرهنگی استان یزد با اشاره به محدودیت منابع مالی اظهار کرد: استان یزد دارای بیش از سه هزار اثر تاریخی ثبتشده است و اعتبارات تخصیصی پاسخگوی حجم بالای این آثار نیست، با این حال برای مسجد جامع مهریز در سال جاری اعتبار ملی پیشبینی شده و تلاش میشود مرمت آن در قالب تفاهمنامه و مشارکت دستگاهها آغاز شود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد نیز با تأیید موقوفه بودن این مجموعه گفت: مسجد جامع مهریز موقوفات مستقلی با درآمد قابلتوجه ندارد و همین موضوع تأمین هزینههای مرمت را دشوار کرده است. اعتبارات مرمت بناهای تاریخی مستقیماً در اختیار میراث فرهنگی قرار میگیرد و اوقاف بهعنوان متولی، همکاری لازم را خواهد داشت.
حجت الاسلام صادقی افزود: تاکنون در بخشهایی از این مجموعه از جمله حسینیه، با صرف اعتبارات دولتی و مشارکت میراث فرهنگی، اقدامات مرمتی انجام شده و ادارهکل اوقاف آمادگی دارد درآمدهای حاصل از نذورات و موقوفات مرتبط را با شفافیت کامل در اختیار میراث فرهنگی برای مرمت مسجد جامع قرار دهد.
مدیرکل اوقاف استان یزد تأکید کرد: مرمت این مسجد تاریخی نیازمند همگرایی دستگاهها، مشارکت خیران و توجه ویژه مدیریت استان به تأمین اعتبارات ملی است و اوقاف در صورت رفع موانع حقوقی و اجرایی، همکاری کامل خواهد داشت.
مسئولان میراث فرهنگی و اوقاف با تأکید بر اهمیت مسجد جامع مهریز بهعنوان بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی منطقه، ابراز امیدواری کردند با همکاری مشترک و تأمین منابع لازم، عملیات مرمت این بنای ارزشمند در کوتاهترین زمان ممکن آغاز شود.