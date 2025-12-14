به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مسئول امور بانوان فرمانداری اردستان گفت:در این نمایشگاه در ۲۰ غرفه توانمندی‌های بانوان سرپرست و بی سرپرست به تماشا گذاشته شده است.

منصوره ادمیار با بیان اینکه در حال حاضر در شهرستان اردستان بیش از ۲۳۰ بانوی کارآفرین شناسایی شده‌اند به حمایت بنیاد علوی از بانوان کارآفرین این شهرستان اشاره کرد و افزود: بنیاد علوی در راستای توامندسازی بانوان کارآفرین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان به ۹۰ نفر از بانوان کارآفرین شهرستان پرداخت کرده است.

وی گفت: نمایشگاه مشاغل خانگی و دست سازه‌های بانوان اردستانی تا ۳۰ آذر دایر است.