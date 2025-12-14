به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، جعفر کاویانی دلشاد گفت: پرداخت این تسهیلات ارزان قیمت با نرخ سود چهار درصد برای خرید دام و مشاغل خانگی و سایر موارد بوده و متقاضیان درخواست این تسهیلات، در حال معرفی به بانک هستند.

او با بیان اینکه اختصاص این تسهیلات به جامعه عشایری استان نسبت به سال گذشته از افزایش چشمگیری برخودار بوده است، تصریح کرد: آبرسانی به عشایر استان همدان در استان‌های جنوبی از جمله خوزستان و ایلام با چهار دستگاه کامیون آبرسان با اعتباری افزون بر پنج میلیارد تومان در حال انجام بوده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

مدیر امور عشایری استان همدان از توزیع ۳۰۰ دستگاه پنل خورشیدی با اعتباری افزون بر ۱۰ میلیارد تومان بین عشایر کوچ رو استان خبر داد و گفت: استان همدان دارای ۲۵۰ کیلومتر راه عشایری فرعی بوده که بازسازی و نگهداری آنها در اولویت برنامه‌های حمایتی قرار دارد و هرگونه سرمایه‌گذاری در این بخش، بر رشد اقتصادی استان تأثیرگذار خواهد بود.

کاویانی دلشاد افزود: در سال جاری ۱۴۰ کیلومتر از راه‌های عشایری با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال بازسازی شده است.

او تاکید کرد: سوخت رسانی به عشایر در حال انجام بوده و در این زمینه با آغاز فصل سرد سال، چهار ماهه گذشته تاکنون ۵۰ هزار لیتر سوخت بین عشایر نیمه کوچ استان در پل دختر، بروجرد، خوزستان و ایلام توزیع شده است.