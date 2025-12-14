پخش زنده
رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش با اشاره به تجربیات به دست آمده از نحوه عملکرد نیروها در میدان گفت: به تازگی در تاکتیکهای ارتش تجدیدنظرهای لازم انجام شده است.
امیر دریادار حبیبالله سیاری در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با تاکید بر دائمی و همیشگی بودن ارزیابیهای ستاد فرماندهی کل ارتش از توان رزم نیروهای دریایی، زمینی و هوایی، گفت: فرماندهان ارشد ارتش در این ارزیابیها همه جزئیات که شامل مهارت کارکنان، آمادگی سلاحها، مناسب بودن تاکتیکها و روشهای شناسایی دقیق دشمن و اشراف اطلاعاتی را در نظر میگیرند.
رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش با بیان اینکه ارزیابیها از روحیه بالای ارتشیها حکایت دارد به آمادگی تجهیزات آفندی و پدافندی هم اشاره داشت و گفت: باتوجه به تجربیات به دست آمده از نحوه عملکرد نیروها در زمین، آسمان و دریا تجدید نظرهای لازم در تاکتیکهای ارتش انجام شده است.