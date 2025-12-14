پخش زنده
نماینده ولیفقیه در مازندران در جلسه ستاد امر به معروف بر لزوم حفظ حرمت ماه مبارک رمضان و وحدت رویه در اجرای قوانین تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیتالله محمدی لائینی در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مازندران بر ضرورت حفظ حرمت ماه مبارک رمضان به عنوان یک وظیفه دینی و قانونی تأکید کرد.
وی گفت: هر مسئول مسلمان وظیفه دارد حرمت ماه خدا را پاس بدارد؛ علاوه بر تکلیف ایمانی، دستور قانونی نیز بر عهده ما گذاشته شده است.
آیتالله لائینی با بیان اینکه موفقیت در اجرای سیاستها نیازمند وحدت نظر و وحدت رویه است، افزود: نمیتوان در یک شهر سختگیری و در شهر دیگر سهلگیری داشت. همه دستگاهها باید دیدگاه مشترک و اجرای هماهنگ داشته باشند.
نماینده ولیفقیه در مازندران حضور همه مسئولان و دستگاههای مرتبط را در اجرای سیاستها ضروری دانست و تأکید کرد: تصمیمات باید پیگیری و نظارت شوند و پس از پایان ماه رمضان بازخوانی نتایج برای اصلاح مسیر آینده انجام گیرد.
آیتالله محمدی لائینی با اشاره به گزارشات واصله گفت: میانگین تخلفات صنفی حدود ۵ درصد است، اما در بخش نانواییها این رقم به ۴۰ درصد میرسد. این موضوع بسیار جدی است و نیازمند توجه ویژه به حوزه نان و نانواییهاست.
وی در ادامه به موضوع ترک فعل برخی مدیران اشاره کرد و گفت: «در دو سال گذشته تنها ۷۰ قطعه زمین به خانوادههای دارای سه فرزند واگذار شده بود، در حالی که در سه ماه اخیر این رقم به بیش از ۷۰۰ قطعه رسیده است. این تفاوت نشاندهنده کوتاهی مسئولان گذشته است.
آیتالله لائینی همچنین با ابراز نگرانی از کاهش رشد جمعیت مازندران به زیر یک درصد، این وضعیت را «در حال احتضار» توصیف کرد و خواستار اقدامات فوری برای حمایت از خانوادهها شد.
نماینده ولیفقیه در مازندران در پایان سخنان خود بر ضرورت برخورد اطلاعاتی و جدی با تشکلهای پشت پرده که بیحجابی و ناهنجاریهای اجتماعی را سازماندهی میکنند، تأکید کرد و گفت: رعایت قانون ابتدا باید از دستگاهها و ادارات آغاز شود و سپس در سطح جامعه گسترش یابد.