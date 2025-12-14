به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، پرویز غفارفرد رئیس اورژانس ۱۱۵ استان از مصدوم شدن ۶ نفر به علت وقوع ۲ حادثه گازگرفتگی در شهر یاسوج خبر داد.

غفارفرد افزود: متأسفانه شب گذشته در مناطق گوشه و مادوان یاسوج، ۲ حادثه گازگرفتگی رخ داد که ۶ مصدوم برجای گذاشت و تمامی مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط نیرو‌های اورژانس، به مراکز درمانی منتقل شدند.

غفارفرد با بیان اینکه از ابتدای فصل پاییز تا امروز ۲۳ آذرماه، در مجموع ۷۵ نفر دچار مسمومیت با گاز منوکسید کربن شده‌اند ادامه داد: متأسفانه ۲ مورد فوتی نیز در استان به ثبت رسیده است.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان با اشاره به علائم شایع و هشداردهنده مسمومیت با منوکسید کربن گفت: سردرد، سرگیجه، تهوع، استفراغ، ضعف و بی‌حالی، تنگی نفس، خواب‌آلودگی، تاری دید و در موارد شدید بیهوشی از مهم‌ترین علائم این نوع مسمومیت است.