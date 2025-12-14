گازگرفتگی ۷۵ نفر را در کهگیلویه و بویراحمد راهی بیمارستان کرد
با ۲ حادثه گازگرفتگی جدید در یاسوج آمار مصدومان ناشی از مسمومیت با گاز CO در کهگیلویه و بویراحمد به ۷۵ مورد رسید.
غفارفرد افزود: متأسفانه شب گذشته در مناطق گوشه و مادوان یاسوج، ۲ حادثه گازگرفتگی رخ داد که ۶ مصدوم برجای گذاشت و تمامی مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط نیروهای اورژانس، به مراکز درمانی منتقل شدند.
غفارفرد با بیان اینکه از ابتدای فصل پاییز تا امروز ۲۳ آذرماه، در مجموع ۷۵ نفر دچار مسمومیت با گاز منوکسید کربن شدهاند ادامه داد: متأسفانه ۲ مورد فوتی نیز در استان به ثبت رسیده است.
رئیس اورژانس ۱۱۵ استان با اشاره به علائم شایع و هشداردهنده مسمومیت با منوکسید کربن گفت: سردرد، سرگیجه، تهوع، استفراغ، ضعف و بیحالی، تنگی نفس، خوابآلودگی، تاری دید و در موارد شدید بیهوشی از مهمترین علائم این نوع مسمومیت است.
غفارفرد از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه از این علائم، بلافاصله محیط را ترک کرده، در و پنجرهها را باز کرده و با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند تا از وقوع حوادث تلخ و جبرانناپذیر جلوگیری شود.