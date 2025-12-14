به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط‌عمومی جشنواره ،سعید نجفیان دبیر این جشنواره با اعلام این خبر گفت:استان های متعددی برای میزبانی از هنرمندان بسیجی تئاتر کشور اعلام آمادگی کرده بودند که جای تقدیر و تشکر ویژه دارد،اما پس از بررسی های لازم و رویت زیرساخت های مختلف استان های پیشنهاد دهنده،به این نتیجه رسیدیم که تهران میزبان این دوره از جشنواره باشد.

وی با اعلام رضایت از آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره گفت: خوشبختانه تئاتر بسیج در چند سال اخیر رشد قابل توجهی داشته است و خونی تازه در رگهای گروه های تئاتر بسیج هنرمندان جاری و ساری شده است که این را به فال نیک میگیریم و امیدواریم این روند ادامه یابد.

وی ارزیابی آثار رسیده را مطلوب ارزیابی کرد و اضافه کرد:امیدوارم دی ماه سال جاری میزبانی شایسته و خوبی از گروه های تئاتری سراسر کشور داشته باشیم و جشنواره ای خاطره انگیز را به ثبت برسانیم.

وی در پایان از همکاری و مشارکت سازمان بسیج مستضعفین ، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ، بنیاد شهید،صداوسیما و اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقدیر کرد.