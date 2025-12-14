پخش زنده
امروز: -
شهر تهران به عنوان میزبان شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج سودای عشق انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابطعمومی جشنواره ،سعید نجفیان دبیر این جشنواره با اعلام این خبر گفت:استان های متعددی برای میزبانی از هنرمندان بسیجی تئاتر کشور اعلام آمادگی کرده بودند که جای تقدیر و تشکر ویژه دارد،اما پس از بررسی های لازم و رویت زیرساخت های مختلف استان های پیشنهاد دهنده،به این نتیجه رسیدیم که تهران میزبان این دوره از جشنواره باشد.
وی با اعلام رضایت از آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره گفت: خوشبختانه تئاتر بسیج در چند سال اخیر رشد قابل توجهی داشته است و خونی تازه در رگهای گروه های تئاتر بسیج هنرمندان جاری و ساری شده است که این را به فال نیک میگیریم و امیدواریم این روند ادامه یابد.
وی ارزیابی آثار رسیده را مطلوب ارزیابی کرد و اضافه کرد:امیدوارم دی ماه سال جاری میزبانی شایسته و خوبی از گروه های تئاتری سراسر کشور داشته باشیم و جشنواره ای خاطره انگیز را به ثبت برسانیم.
وی در پایان از همکاری و مشارکت سازمان بسیج مستضعفین ، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ، بنیاد شهید،صداوسیما و اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقدیر کرد.