عملیات بهینه سازی محور عشایری فهیمآباد - چلوار در شهرستان اندیکا در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرماندار اندیکا گفت: عملیات بهسازی و آسفالت جاده کوهستانی فهیمآباد - چلوار به طول ۲ کیلومتر آغاز شد که اجرای آن نقش مهمی در تسهیل تردد روستاییان و عشایر این منطقه دارد.
حسین کیانی با اشاره به اینکه این جاده نقش بسزایی در اتصال روستاهای بخش مرکزی به مرکز شهرستان ایفا میکند و از مسیرهای مواصلاتی اندیکا به شهرستان لالی بهشمار میرود، ادامه داد: همچنین این مسیر از ایلراههای مهم کوچ عشایر محسوب میشود و هر سال خانوارهای زیادی از عشایر شهرستانهای لالی، گتوند و شوشتر از این مسیر برای ییلاق و قشلاق استفاده میکنند.
وی ادامه داد: این طرح توسط فرمانداری و از محل اعتبارات ارزش افزوده سهم روستا و عشایر اجرا شده است و حدود دو کیلومتر دیگر از این مسیر نیز در سال گذشته در فاز نخست توسط فرمانداری بهسازی و آسفالت شده بود.
فرماندار اندیکا افزود: این مسیر همچنین یکی از محورهای گردشگری شهرستان است که بهدلیل وجود رودخانهها، چشمهها، آسیابها، پلها و دیگر آثار تاریخی، تکمیل زیرساختهای آن میتواند زمینهساز رونق اقتصادی و توسعه گردشگری منطقه شود که با اهتمام استاندار خوزستان و پیگیری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، این طرحها تأمین اعتبار شده و فازهای بعدی شامل ادامه آسفالت مسیر چلوار به زرستان - لالی در دست برنامهریزی و اجرا است.