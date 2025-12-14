افزایش سقف تسهیلات و تسریع اسقاط موتور سیکلت فرسوده
روسای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، بانک تجارت و صندوق صحا در مراسمی با هدف تسریع در اجرای طرح نوسازی ناوگان موتور سکلیت تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
؛ بر اساس این تفاهم نامه که فرشاد مقیمی معاون وزیر و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنابع ایران( ایدرو)، هادی اخلاقی مدیرعامل بانک تجارت و محسن نادریمنش مدیرعامل صندوق حمایت از صنایع پیشرفته (صحا) آن را در محل سازمان گسترش امضا کردند، طرفین در خصوص تامین مالی افراد معرفی شده در طرح نوسازی ناوگان حمل ونقل با اولویت موتورسیکلت همکاری خواهند کرد.
براساس این طرح، بانک تجارت برای جایگزینی موتورسیکتهای فرسوده با موتورسیکتهای برقی، تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی و با موتور سیکلتهای بنزینی تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی تخصیص میدهد. بازپرداخت اقساط طی دروه ۳۶ ماهه تعیین شده است.
رئیس هیئت عامل ایدرو در این مراسم با اشاره به ابعاد اقتصادی و زیستمحیطی این طرح گفت: طرح جایگزینی موتورسیکلتها با هدف همزمان صرفهجویی اقتصادی، کاهش مصرف سوخت و کاهش آلایندگی هوا در حال اجراست.
مقیمی افزود: طبق برآوردها، هر موتورسیکلت بنزینی برای پیمایش ۱۰ هزار کیلومتر حدود ۷۰۰ لیتر بنزین مصرف میکند که با جایگزینی موتورسیکلتهای جدید، این میزان تا ۵۰ درصد کاهش مییابد و آثار مستقیمی بر بهبود کیفیت هوا و محیطزیست بهویژه در کلانشهرها خواهد داشت
مقیمی با اشاره به استقبال متقاضیان گفت: در حال حاضر حدود ۲۰ هزار نفر در صف معرفی به بانک قرار دارند که با امضای این قرارداد، فرآیند معرفی، تأمین مالی و تحویل موتورسیکلتها با اولویت شهر تهران آغاز و سپس به سایر استانهای کشور تسری مییابد.
هادی اخلاقی مدیرعامل بانک تجارت هم در این مراسم با تاکید بر آمادگی بانک برای پشتیبانی مالی و تسهیل اجرای این طرح گفت: در این طرح موضوع اصلی انجام شدن کار و پیش رفتن طرح است و دغدغهای که در حال حاضر وجود دارد این است که طرح از نظر اجرایی و عملیاتی جذابتر شود.
محسن نادریمنش مدیرعامل صندوق حمایت از صنایع پیشرفته (صحا) هم گفت: این تفاهمنامه میتواند نقطه آغاز یک همکاری راهبردی باشد؛ بهگونهای که در صورت تحقق نتایج مطلوب، همکاریها به سمت بهرهگیری از منابع جدید و اجرای طرحهای دیگر نیز توسعه یابد.