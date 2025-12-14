مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خوزستان گفت: خدمات رسانی امدادگران به مناطق متاثر از بارش باران اخیر و مددجویان آسیب دیده شهرستان لالی در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمال شیبه بیان کرد: در پی دستور استاندار خوزستان مبنی بر خدمات‌رسانی به آسیب دیدگان بارندگی اخیر در شهرستان لالی کمیته امداد استان در حال امدادرسانی در این منطقه است.

وی گفت: مرحله اول خدمات رسانی به خانوار‌ها و مددجویان متاثر از آبگرفتگی در شهرستان لالی و توزیع اقلام ضروری شامل فرش، پتو، بخاری و یخچال بیش از ۱۲ میلیارد ریال آغاز شده و ادامه دارد.

شیبه اضافه کرد: برنامه ریزی‌ها برای رسیدگی به خسارت منازل آسیب دیده و ارائه خدمات و توزیع اقلام کمکی تا برطرف شدن مشکلات در حال انجام است.

مدیرکل کمیته امداد خوزستان افزود: از ابتدای بارش کمیته امداد خوزستان بلافاصله کارگروهی برای مدیریت امداد رسانی و توزیع کمک‌ها در مناطقی که دچار سیلاب و آبگرفتگی منازل شدند، تشکیل و به رفع مشکلات و ارایه خدمات به مددجویان و نیازمندان پرداختند.

بارش‌های اخیر منجر به بروز سیلاب و خسارت به منازل و املاک در شهرستان لالی شده است.