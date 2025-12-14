هفت ایستگاه جدید ژئودینامیک در شهرستان‌های مرند، بستان‌آباد، سراب، مراغه، اسکو، هریس و شبستر با اعتبار ۷ میلیارد تومان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سید اسکندر صیدانی رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور گفت:در دنیای تخصصی امروز برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی صحیح و همچنین تحقق توسعه پایدار بهره‌گیری از تجهیزات و فناوری‌های بروز امری ضروری است.

صیدانی افزود: یکی از این فناوری‌های نوین، ایستگاه‌های ثقل‌سنجی سطح زمین است که با استفاده از سامانه‌های GPS نصب‌شده در این ایستگاه‌ها، حرکات مختلف سطح زمین به‌صورت دقیق رصد و داده‌های حاصل به سامانه‌های سازمان نقشه‌برداری کشور منتقل می‌شود.

وی تصریح کرد:سازمان نقشه‌برداری کشور پس از دریافت داده‌ها، آنها را در قالب شبکه‌های تخصصی تبدیل، مدل‌سازی و تجزیه‌وتحلیل می‌کند که نتایج آن در حوزه‌های مختلف توسعه‌ای کاربرد دارد و امکان تحلیل وضعیت موجود پهنه‌های منطقه‌ای، شهرستانی و ملی را فراهم می‌سازد. این داده‌ها نقش مهمی در پایش لرزش‌ها، فرونشست‌ها و سایر پدیده‌های ژئودینامیکی ایفا می‌کنند.

صیدانی با اشاره به ظرفیت مناسب استان آذربایجان شرقی در این حوزه خاطرنشان کرد:با راه‌اندازی این ایستگاه‌ها، استان از نظر زیرساخت‌های ژئودینامیک به جایگاه مطلوبی دست یافته و داده‌های این ایستگاه‌ها به‌صورت لحظه‌ای قابل تحلیل بوده و در کاربری‌های مختلف توسعه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد.