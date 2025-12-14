در آیینی از ثبت ملی گویش خورزوقی با هدف حفظ و گسترش هویت فرهنگی و پاسداشت زبان مردم شهر خورزوق رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ شهردار خورزوق گفت: گویش خورزوقی که مردم شهر ۵۰ هزار نفری خورزوق به آن سخن می‌گفتند این روز‌ها احیا شده است و دو سالی می‌شود زبان شناسان و مردم شناسان دانشگاه اصفهان با همراهی دلسوزان شهر خورزوق به جمع آوری و نوشتن دایره المعارف گویش خورزوقی پرداخته‌اند.

محمد طبسی عضو کارگروه ثبت گویش گفت: این دایره المعارف با همکاری یک کارگروه ۱۲ نفری در مدت دو سال به سرانجام رسیده است و دکتر میرزایی استاد دانشگاه اصفهان که سرپرست این گروه است کتاب فرهنگ و آداب و گویش خورزوق را نگارش کرده است.

گویش خورزوقی به شماره ۳۳۲۴ در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور به ثبت رسیده است.