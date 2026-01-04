مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از درج میزان اضافه کار و مزایای رفاهی مستمر در فهرست بیمه کارکنان دولت خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، علی نورانی گفت : یکی از مشکلاتی که کارکنان دولت داشتند در مستمری بازنشستگی داشتند این بود که ردیف های مربوط به اضافه کار و ردیف های مزدی مستمر در فهرست بیمه آنها لحاظ نمی شد تا در بازنشستگی آنها در نظر گرفته شود ؛ لحاط نمی شد.

وی افزود : با پیگیری وزیر کار مقرر شد مبالغ مستمری که کارکنان دولت دریافت می کنند ، اعم از اضافه کار و مزایای رفاهی مستمر در فهرست بیمه آنها درج شود تا در مستمری بازنشستگی آنها به صورت مفید لحاظ شود.

نورانی در خصوص وضعیت درج اضافه کار و مزایای رفاهی در فهرست بیمه کارگران هم گفت : بر اساس قانون کار و ضوابط تامین اجتماعی ، اضافه کار و مزایای کارگران بایستی در لیست های بیمه درج شود تا در مستمری بازنشستگی آنها درج شود.