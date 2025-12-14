پخش زنده
مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحالوبختیاری از تخصیص ۲/۲ همت اعتبار در نخستین مرحله تخصیصهای سال ۱۴۰۴ برای اجرای طرحهای راهسازی و راهآهن استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،حسینی گفت: با پیگیریهای انجامشده، روند تأمین اعتبارات عمرانی استان در این حوزه رو به افزایش است.
وی افزود: در این مرحله، ۶۲۰ میلیارد تومان از محل اوراق مرابحه اسلامی برای طرحهای ملی – استانی ویژه، شامل محورهای فارسان–دشتک، سورشجان–سودجان، گورمیزه و ورودی اردل، حاشیه زایندهرود و محور باباحیدر–چلگرد تخصیص یافت.
همچنین ۱٬۱۵۵ میلیارد تومان اعتبار از محل اوراق مرابحه اسلامی به طرحهای ملی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور شامل شهرکرد–بروجن–لردگان، لردگان–ایذه، گوشکی–قرح، گندمان–بلداجی، کمربندی شمالی بروجن، تونلهای چری، تاراز و زره، بن–داران، کمربندی شمالی شهرکرد، سامان–تیران و شهرکرد–شلمزار اختصاص پیدا کرد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان با اشاره به پیشرفت طرح راهآهن چهارمحال و بختیاری هم گفت: در این بخش ۳۵۰ میلیارد تومان از طریق استجازه مقام معظم رهبری به صورت نقدی به پروژه تزریق شده است.
وی گفت: ۷۸ میلیارد تومان به صورت نقدی برای طرحهای شهرکرد–شلمزار و فرخشهر–شلمزار تخصیص و تزریق شده است.
حسینی با اشاره به آغاز تزریق اعتبارات افزود: بخشی از اعتبارات تخصیصیافته هماکنون به طرحها تزریق شده و فرآیند تأمین نقدینگی پیمانکاران انجام گرفته است. بقیه این اعتبارات نیز در هفتههای پیش رو و متناسب با صورت وضعیتهای تأیید شده، به پروژهها پرداخت خواهد شد تا روند اجرا بدون توقف و با سرعت بیشتری ادامه یابد.