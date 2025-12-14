به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار کارآگاه مهدی افشاری ضمن تشریح این خبر، گفت: با انجام اقدامات فنی و تخصصی ماموران این پلیس، یک انبار کالای قاچاق در جنوب تهران کشف شد.

این مقام انتظامی عنوان داشت: با اقدامات اطلاعاتی ماموران مشخص شد، مقادیری کالای قاچاق خارجی در انباری در جنوب تهران تخلیه و دپو شده که توسط خودرو‌های شوتی از شهر‌های جنوبی به تهران منتقل و سپس توسط وانت به این مکان منتقل و توزیع می‌شود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ افزود: ماموران، محل موصوف را مورد بازرسی قرار دادند که طی آن مشخص شد کالا‌های دپو شده در سامانه‌های اقتصادی ثبت نشده و طی استعلامات گمرکی مشخص شد اسناد گمرکی مربوط به سال‌های گذشته است و مطابقتی با کالا‌های مکشوفه ندارد و فاقد هرگونه اسناد و مدارک گمرکی است.

وی تصریح کرد: کالا‌های مکشوفه شامل ۲۴ هزار و ۴۵۰ جفت جوراب، هفت هزار و ۷۰۰ ثوب هدبند و ۹۶۰ ثوب دستکش بوده که پرونده قضایی مربوطه تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضائی منتقل شد.

این مقام پلیسی بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را ۱۰۰ میلیارد ریال اعلام کرده‌اند، اضافه کرد: اغلب کالا‌های قاچاق ورودی به کشور فاقد کیفیت و استاندارد لازم می‌باشند و سلامت مصرف کنندگان را به مخاطره می‌اندازند. از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکار کالا با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ ویا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.