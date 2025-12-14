۱۰ کشته و ۶۰ زخمی در پی تیراندازی در ساحلی در استرالیا
بر اثر تیراندازی در ساحلی در شهر سیدنی در استرالیا، ده نفر کشته شدهاند و شصت نفر دیگر هم زخمی شدهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما صفحه «کلش ریپورت» در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: گزارشها حاکی از آن است که طی تیراندازی در ساحلی در شهر سیدنی در استرالیا، ده نفر کشته شدهاند و شصت نفر دیگر هم زخمی شدهاند.
خبرگزاریهای رسمی از جمله رویترز و آسوشیتد پرس تا این لحظه آمار دقیقی از کشتهشدگان و زخمیهای احتمالی این تیراندازی منتشر نکردهاند.
بیانیه نخست وزیر استرالیا درباره تیراندازی در ساحل باندی
نخست وزیر استرالیا در صفحه رسمی خود در ایکس درباره تیراندازی در ساحل باندی بیانیهای منتشر کرد.
مشروح این بیانیه به شرح زیر است:
صحنههای باندی وحشتناک و دلخراش است. پلیس در صحنه حضور دارد و در تلاش برای نجات جان افراد است. قلب من با همه افرادی است که آسیب دیدهاند. من با کمیسر پلیس و نخست وزیر نیوساوت ولز گفتوگو کردهام. ما در حال همکاری با پلیس نیوساوت ولز هستیم و اطلاعات بیشتر را به محض تأیید شدن ارائه میکنیم.
هلاکت فرستاده جنبش صهیونیستی «خباد» درعملیات تیراندازی در سیدنی
کانال تلگرامی الرساله گزارش داد، وبسایتهای خبری عبری زبان تایید کردند که خاخام «ایلی شلانگر» فرستاده جنبش صهیونیستی خباد در عملیات تیراندازی به مراسم جشن یهودیان در شهر سیدنی استرالیا کشته شده است.