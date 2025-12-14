به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین از اعمال قانون بیش از ۲۸۰۰ خودروی فاقد معاینه فنی از ابتدای آبان‌ماه تاکنون خبر داد و گفت: در همین مدت ۲۵۰ خودروی آلاینده نیز شناسایی و با هماهنگی پلیس راهور به پارکینگ منتقل شده‌اند.

سیداسدالله هاشمی با اشاره به تشدید نظارت‌ها در پی افزایش نگرانی‌ها درباره آلودگی هوا اظهار کرد: این اقدامات در قالب همکاری مشترک اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان و پلیس راهور انجام شده و پلیس نقش محوری در اجرای طرح برخورد با خودرو‌های فاقد معاینه فنی و آلاینده دارد.

وی افزود: اجرای قانون هوای پاک، به‌ویژه در حوزه کنترل خودرو‌های دودزا و معرفی آنها به تعمیرگاه‌های مجاز، به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دارد و برخورد با متخلفان بدون اغماض ادامه خواهد داشت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین با ابراز نگرانی از بی‌توجهی برخی رانندگان به ضوابط زیست‌محیطی تصریح کرد: آمار خودرو‌های اعمال قانون‌شده نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه‌های مسئول برای کاهش آلودگی هوا و صیانت از سلامت عمومی است.

هاشمی در پایان با تأکید بر توسعه زیرساخت‌های هوشمند نظارتی خاطرنشان کرد: تشدید نظارت‌ها بر معاینه فنی و کنترل آلایندگی خودرو‌ها با هدف بهبود شاخص‌های زیست‌محیطی استان و حفظ سلامت شهروندان انجام می‌شود و این رویکرد، اولویت اصلی اقدامات مشترک حفاظت محیط زیست و پلیس راهور خواهد بود.