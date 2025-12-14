تفاهم‌نامه خواهرخواندگی شهرهای خوی (آرامگاه شمس) و قونیه (آرامگاه مولانا) امضا شد و دو شهر متعهد شدند که همکاری‌های خود را در زمینه‌های گردشگری معنوی، تبادل تجربیات شهری، فعالیت‌های فرهنگی مشترک و توسعه زیرساخت‌های شهری پایدار گسترش دهند.

شمس و مو لانا و خواهرخوانده شدن خوی و قونیه

قائم‌مقام شهردار خوی در گفت‌و‌گو با خبرنگار صداوسیما گفت: اشتراکات عمیق فرهنگی، نقش شمس و مولانا و تأثیرگذاری آنان بر زبان فارسی، بستر توسعه همکاری‌های فرهنگی، علمی و گردشگری میان دو کشور را فراهم کرده است.

بهمن رضانژاد با اشاره به آغاز روند این همکاری‌ها اظهار کرد: حدود یک سال پیش شهرداری خوی درخواست عضویت در مجمع شهرداران آسیایی را به دبیرخانه این مجمع در تهران ارائه کرد و پس از آن، با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماسی شهری، موضوع خواهرخواندگی خوی با شهر‌های قونیه و وان ترکیه در دستور کار قرار گرفت.

وی با تأکید بر پیوند‌های فرهنگی میان خوی و قونیه تصریح کرد: خوی میزبان آرامگاه شمس تبریزی و قونیه محل آرامگاه مولاناست؛ دو چهره سرشناس عرفان اسلامی که نقش مهمی در شکل‌گیری و گسترش زبان و ادبیات فارسی داشته‌اند. همین اشتراکات فرهنگی و تمدنی، محور اصلی این خواهرخواندگی است.

قائم‌مقام شهردار خوی افزود: با استفاده از ظرفیت گروه دوستی پارلمانی ایران و ترکیه و برگزاری جلسه‌ای در شورای اسلامی شهر خوی، موضوع خواهرخواندگی مطرح شد که با استقبال دو طرف همراه بود. این پیشنهاد پس از طی مراحل قانونی شامل تصویب در شورای شهر، تأیید فرمانداری، استانداری و بررسی در وزارت کشور، سرانجام با اعلام رسمی معاون وزیر کشور، بلامانع اعلام شد.

رضانژاد ادامه داد: با توجه به برگزاری سالانه آیین‌های بزرگداشت مولانا در قونیه و برنامه‌های مرتبط با شمس تبریزی در خوی، پیشنهاد برگزاری همایش‌ها و رویداد‌های مشترک فرهنگی ارائه شد که مورد استقبال مسئولان ترکیه‌ای قرار گرفت و بر اجرایی شدن مفاد تفاهم‌نامه تأکید شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این خواهرخواندگی می‌تواند زمینه‌ساز گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های فرهنگی، گردشگری، دانشگاهی، تبادل دانشجو و صنایع‌دستی باشد و نقش مؤثری در معرفی و پاسداشت زبان و فرهنگ فارسی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی ایفا کند.