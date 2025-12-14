جنبش حماس با صدور بیانیه‌ای به مناسبت سی‌ و هشتمین سال تأسیس خود اعلام کرد که عملیات طوفان الاقصی نقطه‌عطفی در مبارزات ملت فلسطین بوده و پس از دو سال جنگ، اسرائیل در تحقق اهدافش ناکام مانده است.

بیانیه حماس به مناسبت سی و هشتمین سالروز تاسیس این جنبش

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه العالم؛ حماس در این بیانیه ضمن تأکید بر پایبندی به توافق آتش‌بس، رژیم اشغالگر را به استمرار نقض آن متهم کرد و از کشور‌های میانجی و آمریکا خواست تا اسرائیل را برای اجرای مفاد این توافق تحت فشار قرار دهند.

جنبش فلسطینی همچنین هرگونه قیمومیت یا اقدام تحمیلی بر نوار غزه را رد کرده و بازگشایی گذرگاه‌های مرزی و ورود کمک‌های انسانی را راهی برای کاهش بحران انسانی در این باریکه دانست.

حماس اعلام کرد: ما هرگونه قیمومیت یا اقدامات تحمیلی بر نوار غزه یا کوچاندن ساکنان این باریکه را رد می‌کنیم، بازگشایی گذرگاه‌های مرزی و ورود کمک‌ها به نوار غزه از عواملی است که به کاهش فاجعه انسانی در این باریکه کمک می‌کند.

حماس تأکید کرد: شهر قدس و مسجد الاقصی همچنان کانون و مرکز اصلی مبارزه و درگیری باقی خواهد ماند و رژیم اشغالگر هیچ حاکمیتی بر این مناطق ندارد.

در این بیانیه آمده است، مسئله آزادی اسیران فلسطینی از زندان‌های رژیم اشغالگر یک اولویت ملی است و از جامعه بین المللی می‌خواهیم اقدام فوری برای توقف نقض حقوق اسیران اتخاذ کند.

حماس در این بیانیه تأکيد کرد: دستیابی به اتحاد و وحدت ملی امری ضروری برای مقابله با نقشه‌ها و توطئه‌های دشمن صهیونیستی برای نابودی آرمان فلسطین است.

در این بیانیه آمده است، جنایت‌های رژیم اشغالگر در نوار غزه و کرانه باختری رود اردن با گذشت زمان فراموش نخواهد شد و این رژیم باید در مجامع بین المللی پاسخگو باشد.