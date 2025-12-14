دادستان پاکدشت از محل ریزش ساختمان ناشی از گودبرداری غیرمجاز بازدید کرده و دستور ارزیابی فنی و پیگرد قانونی مسئولان حادثه را صادر نمود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، درپی ریزش یک ساختمان، مصطفی مختاری دادستان پاکدشت برای بررسی میدانی و تسریع در رسیدگی قضائی، شخصاً از محل حادثه بازدید کرد.

در جریان این بازدید، میزان خسارت ارزیابی و اقدامات قانونی برای تعیین و پیگیری مسئولیت عوامل حادثه فوری در دستور کار قرار گرفت.

بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد عملیات گودبرداری بدون رعایت ضوابط فنی و ایمنی انجام شده و این تخلف، عامل اصلی تخریب سازه مجاور است.

خوشبختانه در این حادثه تلفات جانی گزارش نشده، اما خسارات مالی قابل توجهی به مالک ساختمان وارد شده است.

همچنین بررسی‌های کارشناسی برای تعیین دقیق علل و میزان تقصیر ادامه داشته و نتیجه نهایی اطلاع‌رسانی خواهد شد.