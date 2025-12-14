به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،دبیر ستاد هفته پژوهش شهرستان آباده گفت: در آستانه هفته پژوهش، در آخرین تولیدات علمی، تحقیقاتی و اختراعات محققان، دانش آموزان و دانشجویان به مدت ۲ روز در کتابخانه مذنب این شهرستان در معرض دید عموم قرار داده شده است.

هاشمی افزود: دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، آموزش و پرورش، مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای، مرکز رشد واحد‌های فناور، نهاد کتابخانه‌های عمومی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت، معدن و تجارت و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ۱۱ غرفه دستاورد‌های علمی و تحقیقاتی خود را به نمایش گذاشتند.

وی بیان کرد: هدف از برگزاری این نمایشگاه انتقال معلومات به گروه‌های هدف و ارائه آخرین پژوهش‌های محققان و پژوهشگران شهرستان آباده است.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شراز قرار دارد.